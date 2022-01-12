Российский стартап L-Charge обвинили в продвижении интересов российского газа

Британские СМИ обвинили российский стартап L-Charge, который предоставляет в Лондоне сервис для мобильной зарядки электромобилей с помощью природного газа, в продвижении интересов российских экспортеров энергоресурсов. Компания начала работу в Великобритании меньше месяца назад.
Статью с обвинениями в адрес российского стартапа L-Charge опубликовала Daily Express.
В материале поясняется, что природный газ, с использованием которого L-Charge заряжает электромобили, является самым доступным источником получения «зеленой» электроэнергии. В купе с тем, что в Великобритании слабо развита инфраструктура для зарядки электротранспорта, а электросети не подготовлены к росту количества электромобилей, развитие L-Charge в Великобритании может поставить ее в зависимость от России.
Также эксперты в статье высказали опасения, что относительно новая отрасль зарядных станций для электротранспорта может быть технологически зависима от зарубежных инноваций и в том числе воли российского руководства.
Управляющий партнер Energy Outlook Анас Альхаджи сказал, что при нынешних обстоятельствах, в частности росте цен на энергоносители и слабой выработке ветряных электростанций, Европе придется действовать по одному сценариев, среди которых «зависеть от российского газа» и «заряжаться на станциях, которыми владеет Россия».
В L-Charge пояснили RB, что компания является налоговым резидентом Великобритании и планирует использовать топливо, произведенное британскими поставщиками.
«Мы провели исследование и поняли, что в Лондоне пользователи чувствуют недостаток зарядок. [...] Кроме того энергия в сети зачастую вырабатывается из неэкологичных видов топлива, например, из угля. Мы готовы заряжать на месте, не создавая при этом дополнительного давления на сеть», – отметил основатель L-Charge Дмитрий Лашин.
Стартап L-Charge начал работу в июле 2021 года. В сентябре компания привлекла первые инвестиции в размере $1,5 млн. В конце декабря стартап объявил, что вышел на рынок Великобритании и запустил свой сервис в Лондоне.
L-Charge развивает стационарные и мобильные станции для зарядки электромобилей. Они не подключаются к электросети, а работают на природном газе или водороде. На зарядку одного электромобиля станцией L-Charge уходит от 5 до 7 минут.
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Фото на обложке: Reuters
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