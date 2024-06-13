В ЛДПР предложили запретить выплачивать на руки зарплату ниже МРОТ

Депутаты фракции ЛДПР предложили запретить выплачивать фактическую зарплату ниже МРОТ после вычета налогов. Соответствующие изменения планируется внести в Трудовой кодекс РФ. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что интересы работодателя в большей степени направлены на повышение прибыльности своих компаний, а этого «сложно достичь, не нарушая материальные интересы работников».
Документ направлен на то, чтобы соблюдалось право каждого на вознаграждение за труд без какой-либо дискриминации и не ниже установленного федеральным законодательством МРОТ.
«МРОТ на 2024 год установлен на уровне 19,2 тыс. рублей. Сегодня это зарплата примерно 5 млн работников, в основном — бюджетной сферы. Но и с этих денег удерживается еще и НДФЛ»,— пояснил Ярослав Нилов.
За год МРОТ увеличился на 3 тыс. рублей: с 16,2 тыс. рублей до 19,2 тыс. рублей. Что увеличение показателя значит для бизнеса? Какие изменения необходимо внести в документы и какие перерасчеты сделать работодателям? Об этом рассказывал генеральный директор «ЕЮС» Андрей Голощапов здесь.
Фото на обложке: Unsplash
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