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В ЛДПР предложили запретить выплачивать на руки зарплату ниже МРОТ

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Депутаты фракции ЛДПР предложили запретить выплачивать фактическую зарплату ниже МРОТ после вычета налогов. Соответствующие изменения планируется внести в Трудовой кодекс РФ. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

В ЛДПР предложили запретить выплачивать на руки зарплату ниже МРОТ

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что интересы работодателя в большей степени направлены на повышение прибыльности своих компаний, а этого «сложно достичь, не нарушая материальные интересы работников».

Документ направлен на то, чтобы соблюдалось право каждого на вознаграждение за труд без какой-либо дискриминации и не ниже установленного федеральным законодательством МРОТ.

«МРОТ на 2024 год установлен на уровне 19,2 тыс. рублей. Сегодня это зарплата примерно 5 млн работников, в основном — бюджетной сферы. Но и с этих денег удерживается еще и НДФЛ»,— пояснил Ярослав Нилов.

За год МРОТ увеличился на 3 тыс. рублей: с 16,2 тыс. рублей до 19,2 тыс. рублей. Что увеличение показателя значит для бизнеса? Какие изменения необходимо внести в документы и какие перерасчеты сделать работодателям? Об этом рассказывал генеральный директор «ЕЮС» Андрей Голощапов здесь.

Фото на обложке: Unsplash

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