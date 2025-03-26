ЛДПР подала в Роспатент заявки на бренды «Жириновский» и «Жириновский навсегда»

ЛДПР просит Роспатент предоставить ей права на бренды для всех видов товаров и услуг в России. Под указанными торговыми марками и знаками обслуживания можно будет, в частности, производить алкоголь и табачные изделия, выпускать одежду и обувь, сувениры, открывать магазины, вести торговлю онлайн, заниматься рекламой. ЛДПР также патентует профиль Жириновского, основателя и лидера партии на протяжении 30 лет.

Кроме того, ЛДПР подала заявку на регистрацию факсимиле Жириновского.

В июне 2024 года ЛДПР выпустила мерч со своей символикой и цитатами Жириновского. Коллекция получила название «Жириновский навсегда». Вещи продаются на сайте ЛДПР.

Товары с упоминанием Жириновского также широко представлены на российских маркетплейсах. Согласована ли продажа с партией, неизвестно. После регистрации торговых марок нарушителям придется выплачивать правообладателю штраф в размере до 5 млн рублей.

Фото в тексте: скриншоты с сайта Роспатента

Фото на обложке: paparazzza / Shutterstock / FOTODOM

