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ЛДПР подала в Роспатент заявки на бренды «Жириновский» и «Жириновский навсегда»

Новости
Новости
Екатерина Струкова
Екатерина Струкова

Новостной редактор

Екатерина Струкова
Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) собирается получить исключительные права на торговые марки «Жириновский» и «Жириновский навсегда», узнал Русбейс. Организация подала в Роспатент четыре заявки в марте по всем классам МКТУ.
ЛДПР подала в Роспатент заявки на бренды «Жириновский» и «Жириновский навсегда»
  1. Новости

ЛДПР просит Роспатент предоставить ей права на бренды для всех видов товаров и услуг в России. Под указанными торговыми марками и знаками обслуживания можно будет, в частности, производить алкоголь и табачные изделия, выпускать одежду и обувь, сувениры, открывать магазины, вести торговлю онлайн, заниматься рекламой. ЛДПР также патентует профиль Жириновского, основателя и лидера партии на протяжении 30 лет.

Кроме того, ЛДПР подала заявку на регистрацию факсимиле Жириновского.

В июне 2024 года ЛДПР выпустила мерч со своей символикой и цитатами Жириновского. Коллекция получила название «Жириновский навсегда». Вещи продаются на сайте ЛДПР.

Товары с упоминанием Жириновского также широко представлены на российских маркетплейсах. Согласована ли продажа с партией, неизвестно. После регистрации торговых марок нарушителям придется выплачивать правообладателю штраф в размере до 5 млн рублей.

Фото в тексте: скриншоты с сайта Роспатента
Фото на обложке: paparazzza / Shutterstock / FOTODOM

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