ЛДПР подала в Роспатент заявки на бренды «Жириновский» и «Жириновский навсегда»
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ЛДПР просит Роспатент предоставить ей права на бренды для всех видов товаров и услуг в России. Под указанными торговыми марками и знаками обслуживания можно будет, в частности, производить алкоголь и табачные изделия, выпускать одежду и обувь, сувениры, открывать магазины, вести торговлю онлайн, заниматься рекламой. ЛДПР также патентует профиль Жириновского, основателя и лидера партии на протяжении 30 лет.
Кроме того, ЛДПР подала заявку на регистрацию факсимиле Жириновского.
В июне 2024 года ЛДПР выпустила мерч со своей символикой и цитатами Жириновского. Коллекция получила название «Жириновский навсегда». Вещи продаются на сайте ЛДПР.
Товары с упоминанием Жириновского также широко представлены на российских маркетплейсах. Согласована ли продажа с партией, неизвестно. После регистрации торговых марок нарушителям придется выплачивать правообладателю штраф в размере до 5 млн рублей.
Фото в тексте: скриншоты с сайта Роспатента
Фото на обложке: paparazzza / Shutterstock / FOTODOM
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