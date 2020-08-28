Данные более 150 млн пользователей социальных сетей Facebook, LinkedIn и Instagram оказались в свободном доступе в сети. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на основателя сервиса разведки утечек DLBI Ашота Оганесяна.

Данные более 150 млн пользователей Facebook, LinkedIn и Instagram оказались в сети — DLBI