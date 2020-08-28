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Данные более 150 млн пользователей Facebook, LinkedIn и Instagram оказались в сети — DLBI

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Данные более 150 млн пользователей социальных сетей Facebook, LinkedIn и Instagram оказались в свободном доступе в сети. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на основателя сервиса разведки утечек DLBI Ашота Оганесяна.

Данные более 150 млн пользователей Facebook, LinkedIn и Instagram оказались в сети — DLBI

По его словам, система DLBI 25 августа обнаружила в свободном доступе сервер Elasticsearch, в индексах которого содержались данные указанных соцсетей.

Всего в утечках оказались 81,5 млн профилей пользователей пользователей Facebook (имя, ссылка на профиль, электронная почта, телефон, страна, данные по подписчикам), 66,1 млн профилей пользователей LinkedIn (имя, ссылка на профиль, электронная почта, страна, место работы, должность) и 11,6 млн профилей Instagram (имя, ссылка на профиль, электронная почта, телефон, страна, данные по подписчикам).

«База оказалась доступна для скачивания с открытого, благодаря неправильной конфигурации, сервера. Число российских пользователей в ней точно не известно, но, по нашим оценкам, относительно невелико, так как она собиралась в интересах китайских компаний, работающих на рынках Европы и США», — отметил Оганесян.

По его словам, утечка, вероятнее всего, произошла из-за неправильной конфигурации Elasticsearch-серверов, принадлежащих китайской компании Shenzhen Benniao Social Technology (socialarks.com), которая специализируется на сборе лидов из социальных сетей.

«Эта база не представляет большой опасности, так как в ней содержатся только открытые данные пользователей социальных сетей, собранные парсером со страниц их профилей», — добавил он.

Фото: Unsplash

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