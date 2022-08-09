Хакеры выложили в открытый доступ данные участников программы лояльности Tele2

Хакеры выложили в открытый доступ персональные данные участников программы лояльности Tele2. В базе 7,5 млн строк – фамилии и имена, номера телефонов и адреса электронной почты клиентов оператора.
О попадании в открытый доступ базы данных клиентов Tele2 первым сообщил канал «Утечки информации».
Хакеры обнародовали личные данные участников программы лояльности Tele2 – в «слитой» в сеть базе данных 7,5 млн строк информации, содержащей сведения о поле клиентов оператора, их именах, фамилиях, номерах телефона, адресах электронной почты.
Отмечается, что данные клиентов Tele2 в сеть выложил тот же хакер, который ранее публиковал данные пользователей «Почты России», Delivery Club, GeekBrains, tutu.ru.
В Tele2 подчеркнули, что с их стороны утечки данных не было. Инцидент объяснили хакерской атакой, которой подвергся партнер оператора. Также в Tele2 отметили отсутствие материальных рисков для абонентов из-за этой утечки и начали служебное расследование случившегося.
Фото на обложке: Karolis Kavolelis /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Цифры дня. Кризис кадров в Силиконовой долине
- 2 «Рискует остановиться»: Veon предупредил о рисках с развитием сети «Вымпелкома» из-за санкций
- 3 Перехват SMS и TDoS-вымогательство — как предотвратить эти и другие ИТ-риски
- 4 Для бизнеса и потребителя: чего ждать от WiFi 6E и когда он появится в России
- 5 Как IP-телефония помогает бизнесу во время локдауна
ВОЗМОЖНОСТИ
09 августа 2022
10 августа 2022
10 августа 2022
12 августа 2022
14 августа 2022