Хакеры выложили в открытый доступ данные участников программы лояльности Tele2

Хакеры выложили в открытый доступ персональные данные участников программы лояльности Tele2. В базе 7,5 млн строк – фамилии и имена, номера телефонов и адреса электронной почты клиентов оператора.

О попадании в открытый доступ базы данных клиентов Tele2 первым сообщил канал «Утечки информации».

Хакеры обнародовали личные данные участников программы лояльности Tele2 – в «слитой» в сеть базе данных 7,5 млн строк информации, содержащей сведения о поле клиентов оператора, их именах, фамилиях, номерах телефона, адресах электронной почты.

Отмечается, что данные клиентов Tele2 в сеть выложил тот же хакер, который ранее публиковал данные пользователей «Почты России», Delivery Club, GeekBrains, tutu.ru.

В Tele2 подчеркнули, что с их стороны утечки данных не было. Инцидент объяснили хакерской атакой, которой подвергся партнер оператора. Также в Tele2 отметили отсутствие материальных рисков для абонентов из-за этой утечки и начали служебное расследование случившегося.

Фото на обложке: Karolis Kavolelis / Shutterstock