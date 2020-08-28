Ущерб от утечек информации по вине сотрудников с начала года составил 1,8 млрд рублей

В первом полугодии 2020 года количество утечек данных из российских компаний по вине сотрудников выросло на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование IT-интегратора КРОК.

Эксперты оценивают общий ущерб от утечек в 1,8 млрд рублей.

Более 30% таких утечек — это телефонные номера, включая детализацию вызовов, и паспортные данные. Эту информацию легко монетизировать, что особенно актуально на фоне падения доходов, отмечается в исследовании.

По словам экспертов на рынке информационной безопасности, самыми частыми нарушителями стали сотрудники сотового ритейла и банков, продающие в даркнете детализацию действий клиентов.

По мнению экспертов, рост утечек связан со стремлением сотрудников получить дополнительный доход.

Как говорят эксперты, перекупщики данных предлагают сотрудникам компаний продать данные за 30–50% от суммы дальнейшей прибыли от нее. К примеру, детализация звонков на черном рынке стоит 3–5 тысячи рублей за человека, а квартальная выписка из банка по движению средств — 10–15 тысяч рублей, уточняет основатель сервиса разведки утечек DLBI Ашот Оганесян.

Узнать остаток на счете банковского клиента в даркнете стоит около 5 тысяч рублей, отмечает руководитель направлений «Комплаенс» и «Аудит» управления информбезопасности Softline Илья Тихонов. Вся база данных финансовой организации может стоить от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч рублей.

По словам начальника отдела информационной безопасности «СерчИнформ» Алексея Дрозда, от утечек данных по вине инсайдеров страдают любые компании, где есть сотрудники из «группы риска» — люди с кредитами, живущие «от зарплаты до зарплаты».