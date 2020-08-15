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Артемий Лебедев победил в споре с SimpleWine — компания протестирует его проект

Новости
Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

Сеть винотек SimpleWine проиграла в споре с блогером Артемием Лебедевым. Теперь компания протестирует предложенный дизайнером проект. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе SimpleWine.

Артемий Лебедев победил в споре с SimpleWine — компания протестирует его проект

Спор произошел в июле. Лебедев раскритиковал внешний вид винотек. Он счел его слишком премиальным и сравнил винотеки с салонами по продаже яхт.

Президент группы компаний Simple Максим Каширин предложил пари: Лебедев готовит свой вариант простых визуальных решений, не требующих серьезных перемен, но способных изменить восприятие. В случае проигрыша Каширин пообещал обеспечить дизайнера годовым запасом вина и протестировать предложенный Лебедевым проект. 

В результате голосования, в котором приняли участие больше 50 тысяч человек, победа досталась дизайнеру.

Что изменится в SimpleWine (уже в сентябре) :

  • покупателям станет легче ориентироваться в ассортименте. На винах появятся яркие, шутливые картинки: «Помогу испытать долгое послевкусие» или «Вхож в самые крутые винные коллекции»;
  • скидки и рекомендации станут хорошо заметны при помощи простой навигации на витринах;
  • о некоторых винах расскажут герои мировой культуры. Чтобы узнать, какое вино любил Петр I или Сальвадор Дали, нужно будет повзаимодействовать с витриной;
  • на горлышках особенных вин появятся карточки с расширенными характеристиками: способом выдержки, гастрономией, дегустационными характеристиками, стилистикой вина и так далее;
  • на сайте компании появится возможность подбирать вино, основываясь на предпочтениях пользователя;
  • в приложении появятся персональные советы по выбору вина.

SimpleWine протестирует новый формат в пяти винотеках, расположенных в Москве, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.

Фото: monkographic / Shutterstock

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