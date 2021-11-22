Легендарный «Днепр» превратят в электробайк

Delfast Bikes планирует возродить легендарный мотоциклетный бренд «Днепр» и выпустить под ним собственный электромотоцикл с яркой внешностью.
Возрожденный «Днепр», согласно данным компании, благодаря встроенному 48-сильному электродвигателю сможет разгоняться до 165 км/ч. Емкость батареи у новинки 7,2 киловатт-часа, запас хода производитель пока на расскрывает. Весить будущий электромотоцикл будет не менее 170 кг.
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Фото: Delfast Bikes
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