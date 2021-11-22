Легендарный «Днепр» превратят в электробайк

Delfast Bikes планирует возродить легендарный мотоциклетный бренд «Днепр» и выпустить под ним собственный электромотоцикл с яркой внешностью.

Возрожденный «Днепр», согласно данным компании, благодаря встроенному 48-сильному электродвигателю сможет разгоняться до 165 км/ч. Емкость батареи у новинки 7,2 киловатт-часа, запас хода производитель пока на расскрывает. Весить будущий электромотоцикл будет не менее 170 кг.

По предварительным данным, первый электрический Dnepr сойдет с конвейера не раньше 2023 года. Цена и точная дата старта продаж также пока не известны. Сейчас модель существует только в виде прототипа, который впервые показали публике на Фестивале скорости Speed Week 2021 в США. Напомним, бренд «Днепр» создан Киевским мотоциклетным заводом в 1968 году. Под ним до 2012 года выпускались тяжелые дорожные мотоциклы с боковой коляской. Они были отлично приспособлены к бездорожью.

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Фото: Delfast Bikes