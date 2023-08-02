TMT Investments подал в суд на стартап Legionfarm, основателя обвиняют в растрате $700 тыс.

Венчурный фонд TMT Investments подал в суд на стартап Legionfarm и обвинил основателя Алексея Белянкина и его супругу в растрате $700 тыс. Общая сумма инвестиций TMT Investments в Legionfarm составляет $1,65 млн. Это не первый иск к стартапу – ранее боец Хабиб Нурмагомедов пошел в суд, посчитав, что Legionfarm недоплатил ему $1,8 млн за рекламные услуги.

Венчурный фонд TMT Investments – инвестор основанного Алексеем Белянкиным стартапа Legionfarm – подал на компанию в суд. Белянкина и его супругу обвиняют в растрате $700 тыс., пишет telegram-канал The Edinorog.

В TMT Investments считают, что основатель Legionfarm потратил $700 тыс. из бюджета стартапа на личные цели, в частности купил автомобиль за $82 тыс. и два года арендовал апартаменты, заплатив за это $197 тыс. Супруга Белянкина пользовалась оформленной на Legionfarm кредитной картой в личных целях, полагают в фонде.

Фонд просит назначить нового управляющего делами Legionfarm и требует от Белянкина возместить расходы. Также требованием TMT Investments является отмена решения о неназначении совета директоров, которое по воле Белянкина было принято после того, как партнеры узнали о тратах. Он исключил из состава топ-менеджера Legionfarm Эмина Алекперова, назначил нового члена и отменил совет большинством голосов.

К Legionfarm ранее подал судебный иск боец MMA Хабиб Нурмагомедов. Он считает, что стартап недоплатил ему $1,8 млн за рекламу запуска Legionfarm.

С помощью сервиса Legionfarm геймеры-новички могут нанять опытных игроков и получить их поддержку. В 2020 году стартап прошел акселератор Y Combinator. По данным Crunchbase, общая сумма привлеченных Legionfarm инвестиций составляет $16,3 млн.

Фото на обложке: Legionfarm