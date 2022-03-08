Lego Group в 2021 году увеличила выручку на треть за счет роста продаж

Крупнейший мировой производитель игрушек Lego Group обнародовал итоговый отчет за 2021 год. Согласно документу, выручка компании выросла на 27% (до $8,19 млрд). Чистая прибыль также увеличилась почти на треть в сравнении с 2020 годом и составила $1,94 млрд.

В отчете компании говорится, что продажи Lego выросли на всех рынках более чем на 20%, операционная прибыль — на 32%.

Аналитики считают, что это все еще связано с ограничительными мерами по борьбе с COVID-19: родители покупали больше игрушек для детей.

Среди других причин столь успешного финансового года:

расширение ассортимента товаров,

и развитие бизнеса в Китае (из 165 новых магазинов в Китае в 2021 году их открылось больше всего).

Всего у Lego Group работает 832 магазина по всему миру.

Производитель игрушек, однако, ожидает снижения темпов роста в 2022 году.

Это во многом будет связано с потерями на российском и украинском рынках, где у Lego прекратит работу 81 магазин под управлением Inventive Retail Group.

Фото на обложке: Daniel K Cheung / Unsplash