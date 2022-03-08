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Lego Group в 2021 году увеличила выручку на треть за счет роста продаж

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Крупнейший мировой производитель игрушек Lego Group обнародовал итоговый отчет за 2021 год. Согласно документу, выручка компании выросла на 27% (до $8,19 млрд). Чистая прибыль также увеличилась почти на треть в сравнении с 2020 годом и составила $1,94 млрд.

Lego Group в 2021 году увеличила выручку на треть за счет роста продаж

В отчете компании говорится, что продажи Lego выросли на всех рынках более чем на 20%, операционная прибыль — на 32%.

Аналитики считают, что это все еще связано с ограничительными мерами по борьбе с COVID-19: родители покупали больше игрушек для детей.

Среди других причин столь успешного финансового года:

  • расширение ассортимента товаров,
  • и развитие бизнеса в Китае (из 165 новых магазинов в Китае в 2021 году их открылось больше всего).

Всего у Lego Group работает 832 магазина по всему миру.

Производитель игрушек, однако, ожидает снижения темпов роста в 2022 году.

Это во многом будет связано с потерями на российском и украинском рынках, где у Lego прекратит работу 81 магазин под управлением Inventive Retail Group.

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Фото на обложке: Daniel K Cheung / Unsplash

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