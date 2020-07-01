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Lego выпустит наборы конструктора для взрослых

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Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Lego объявил о выпуске новой линейки конструктора Lego Art. Она предназначена для взрослой аудитории. Из деталей можно собрать картины с Мэрилин Монро,  Beatles, Железным человеком и другими героями. Об этом сообщает Lego Group.

Lego выпустит наборы конструктора для взрослых

В первую коллекцию Lego Art вошли четыре стандартных набора: Beatles, Мэрилин Монро, вселенные Marvel и Star Wars. Они поступят в продажу в России с 1 августа в магазинах-дистрибьюторах Lego. Также эксклюзивно до октября в магазинах Lego «Мир кубиков» будет доступен набор с Железным человеком.

lego

Стоимость одного набора составит от 9000 рублей.

Каждый набор можно собрать несколькими способами из тайлов Lego — цветных 2D-элементов. В дополнение к наборам идут таблички с подписью и специальный подкаст, посвящённый теме набора.

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«Мы сможем вдохновить поклонников кино, меломанов и поклонников искусства и дизайна на погружение в мир искусства и творчества, связанный с их кумирами», — комментирует старший директор по дизайну Lego Group Луиз Элизабет Бонтофт.
Фото: Lego Group

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