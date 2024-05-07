В России будут выпускать конструкторы по типу Lego

Топ-менеджер Ozon Олег Дорожок в начале мая 2024 года получил 5% в производителе конструкторов для взрослых и детей Rubrick. 95% принадлежат основателю Айнару Абдрахманову, узнал «Коммерсантъ».

Компания планирует выпускать конструкторы «по типу Lego» «про российский культурный код» — по мотивам фильмов, сериалов, видеоигр, мемов. Во второй половине этого года, например, выйдет набор, посвященный сериалу «Беспринципные» Романа Прыгунова.

Выпускать товары будут в Китае и России. Айнар Абдрахманов также добавил, что компания намерена запустить сеть офлайн-магазинов Rubrick.

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