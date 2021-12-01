Льготное кредитование российских IT-стартапов запустят весной 2021 года

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития запустить выдачу льготных кредитов по ставке Центрального банка технологическим и цифровым стартапам начиная с весны 2022 года.

«Нужно проработать и запустить программу поддержки растущих технологических компаний не позднее весны следующего года», — указал Мишустин.

В свою очередь глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что министерство планировало начать выдачу соответствующих займов с первого полугодия 2022 года. Льготное кредитование предусмотрено в рамках стратегической инициативы «Взлет - от стартапа до IPO».

«Логика такая: в конечном счете заемщик получит под ключевую ставку заем до 300 млн рублей на срок до семи лет. <…> Мы это все прописали, проект постановления должен до конца года выйти и, соответственно, с первого полугодия следующего года начнем выдачу кредитов», — сообщил Решетников.

Он также добавил, что министерство планирует за три года выдать порядка 40 млрд рублей 250 субъектам малого и среднерго предпринимательства.

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