В 2023 году объем выдач кредитов в России вырос на 49%

В мае объем выданных в России потребительских кредитов составил 662,5 млрд рублей, пишет Frank RG. По сравнению с маем 2022 года рост составил 245%, по сравнению с апрелем 2023 — 11,4%.

Как пишет РБК, это рекордный показатель с 2013 года, когда начали вести статистику.

Средний размер такого кредита, несмотря на увеличение объемов, снизился на 6,4%, до 201 тыс. рублей.

Всего с января по май включительно объем выданных кредитов по сравнению с аналогичным периодом 2022 года вырос на 49%. Наибольший рост зафиксирован в сегменте нецелевых кредитов и в автокредитовании.

Автокредитование в мае выросло на 8% по сравнению с апрелем и составило 117,9 млрд рублей. Здесь средний размер займа вырос на 27% и достиг 1,45 млн рублей.

В меньшей степени за месяц выросли объемы ипотечного кредитования — на 3,8%. Всего в мае банки выдали кредитов на ипотеку на 591 млрд рублей.

Всего за май российские банки выдали гражданам 1,41 трлн рублей кредитов. Рост по сравнению с апрелем составил 7,6%.

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