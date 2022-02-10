Lenovo, Acer и Asus названы самыми популярными брендами компьютеров в России

В последнем квартале 2021 года поставки настольных и портативных компьютеров в Россию возросли на 10,7% год к году, до 1,9 млн единиц. Наиболее популярны у россиян были модели производства Lenovo, Acer и Asus. Такие данные содержатся в исследовании IDС, посвященном рынку ПК.
Рост произошел за счет моделей начального и среднего уровня, на которые упал спрос в США. В России ощущался дефицит таких компьютеров, поэтому большинство вендоров приняли решение о перенаправлении поставок. Более половины поставок десктопов и треть ноутбуков были связаны с корпоративными заказчиками.
В пятерку лидеров на рынке ПК в России в октябре-январе 2021 года вошли:
- Lenovo (18,5% от всех поставленных за квартал ПК),
- Acer (16,8%),
- ASUS (15,6%),
- HP (14,8%),
- Dell (6,0%).
Поставки ноутбуков в Россию выросли на 14,6% год к году, до 1,3 млн штук.
Наиболее популярными брендами в России среди ноутбуков стали:
- Lenovo,
- ASUS,
- ACER,
- HP,
- Apple.
Поставки настольных ПК выросли на 3%, до 600 тысяч штук в IV квартале. Acer, HP и iRU возглавляют список лидеров в сегменте десктопов, а замыкают пятерку лидеров Lenovo и DELL.
Рынок планшетов показал снижение на 11%. Наибольшие поставки данных устройств в четвертом квартале 2021 года обеспечили Samsung, Lenovo и Apple.
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Фото на обложке: Unsplash
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