Моргни, если тебе нужно $250 млн: стартап Xpanceo встроил будущее в глаз и стал единорогом

Очередной стартап решил, что смартфоны — это для лузеров, и придумал весь интернет интегрировать прямо в глаз. Xpanceo, компания с российскими корнями и гонконгскими деньгами, закрыла раунд A на $250 млн. Оценка стартапа выросла до $1,35 млрд. Инвесторы не просто открыли кошельки — они поверили, что контактные линзы могут стоить дороже, чем завод по производству этих самых линз.

Кто моргает первым

За проектом — предприниматель Роман Аксельрод и учёный Валентин Волков. Один знает, как питчить невозможное. Второй — как сделать невозможное чуть менее невозможным.

Уже в 2023-м Xpanceo заинтересовал гонконгский фонд Opportunity Ventures. Тогда стало ясно: пока одни катаются на самокатах, другие вкладываются в гаджеты, которые встраиваются прямиком в роговицу.

«Xpanceo переформатирует рынок и возглавит постсмартфонную эру», — заявил управляющий директор фонда Филип Ма.

(Что звучит как: «Хватит тыкать в экран, давайте моргать по делу».)



Линза мечты. Или фантастика?

На сегодня у Xpanceo есть 15 прототипов. И каждый звучит как сцена из «Чёрного зеркала»:

диагностирует глаукому,

меряет уровень сахара,

улучшает цвет,

включает ночное зрение,

приближает объекты,

заряжается без проводов.

То есть ты — вроде обычный человек, но глазом можешь и снайперить, и проверять сахар, и, возможно, лайкать сторис в голове.

Где заканчивается deeptech и начинается инвестиционный романтизм

Пока неизвестно, когда это чудо доберётся до массового рынка. Но $1,35 млрд оценки — это уже не шутка. Это полноценный единорог на базе слайдов PowerPoint и инженерной наглости.

Xpanceo может стать либо первым глазным интерфейсом, который действительно работает, либо очередной эпитафией в стиле: «Технология перспективная, просто мир не готов».

В сухом остатке

Когда метавселенные сдулись, а NFT ушли в Telegram-стикеры, инвесторы срочно ищут новый техно-экстаз. Линзы, которые заменят всё — от смартфона до глюкометра, звучат достаточно безумно, чтобы стоить миллиарды.

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