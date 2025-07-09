Моргни, если тебе нужно $250 млн: стартап Xpanceo встроил будущее в глаз и стал единорогом
Очередной стартап решил, что смартфоны — это для лузеров, и придумал весь интернет интегрировать прямо в глаз. Xpanceo, компания с российскими корнями и гонконгскими деньгами, закрыла раунд A на $250 млн. Оценка стартапа выросла до $1,35 млрд. Инвесторы не просто открыли кошельки — они поверили, что контактные линзы могут стоить дороже, чем завод по производству этих самых линз.
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Кто моргает первым
За проектом — предприниматель Роман Аксельрод и учёный Валентин Волков. Один знает, как питчить невозможное. Второй — как сделать невозможное чуть менее невозможным.
Уже в 2023-м Xpanceo заинтересовал гонконгский фонд Opportunity Ventures. Тогда стало ясно: пока одни катаются на самокатах, другие вкладываются в гаджеты, которые встраиваются прямиком в роговицу.
«Xpanceo переформатирует рынок и возглавит постсмартфонную эру», — заявил управляющий директор фонда Филип Ма.
(Что звучит как: «Хватит тыкать в экран, давайте моргать по делу».)
Линза мечты. Или фантастика?
На сегодня у Xpanceo есть 15 прототипов. И каждый звучит как сцена из «Чёрного зеркала»:
- диагностирует глаукому,
- меряет уровень сахара,
- улучшает цвет,
- включает ночное зрение,
- приближает объекты,
- заряжается без проводов.
То есть ты — вроде обычный человек, но глазом можешь и снайперить, и проверять сахар, и, возможно, лайкать сторис в голове.
Где заканчивается deeptech и начинается инвестиционный романтизм
Пока неизвестно, когда это чудо доберётся до массового рынка. Но $1,35 млрд оценки — это уже не шутка. Это полноценный единорог на базе слайдов PowerPoint и инженерной наглости.
Xpanceo может стать либо первым глазным интерфейсом, который действительно работает, либо очередной эпитафией в стиле: «Технология перспективная, просто мир не готов».
В сухом остатке
Когда метавселенные сдулись, а NFT ушли в Telegram-стикеры, инвесторы срочно ищут новый техно-экстаз. Линзы, которые заменят всё — от смартфона до глюкометра, звучат достаточно безумно, чтобы стоить миллиарды.
Фото на обложке: Unsplash
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