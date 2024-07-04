Продуктовый ритейлер «Лента» будет выпускать виски и бренди под собственными марками

Продуктовый ритейлер «Лента» в июне 2024 года подал в Роспатент заявки на регистрацию трех собственных торговых марок в сегменте алкоголя — Sea Legend Rum, Harebridge и Beagle’s Blend. Под ними планируется выпускать виски, бренди, ром.
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Выпуск напитков передадут по контракту российским и зарубежным производителям, сообщил «Коммерсанту» коммерческий директор по управлению СТМ и импорту «Ленты» Александр Котляров.
У компании уже есть СТМ водки, пива, игристого вина, но такой продукции не так много, пояснил представитель сети. На собственные бренды приходится 10% всего алкоголя, реализуемого в магазинах сети.
Решение сконцетрироваться на виски, бренди, рома, слабоалкогольных напитках собственных марок позволит «Ленте» наращивать продажи более доступной по стоимости продукции и конкурировать с «Красным & Белым» и X5 Group — ключевыми игроками этого ценового сегмента. Но компании будет сложно наладить реализацию своего алкоголя в других сетях, считают эксперты.
В апреле 2024 года «Лента» объявила о тестировании компактных винно-продуктовых магазинов. Сеть решила открыть пять торговых точек в Санкт-Петербурге и Ленинградской области под брендом «Вингараж». В ассортименте — наиболее популярные востребованные позиции гипермаркетов и супермаркетов компании.
Фото на обложке: Stanley Kalvan /
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