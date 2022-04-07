«Лента» запустила собственный бренд косметики

Розничная сеть «Лента» запустила в продажу собственный косметический бренд Ino, сообщила пресс-служба ритейлера. Косметические средства торговой марки производятся в Южной Корее.
Продукция не содержит агрессивных синтетических ингредиентов, утверждают в компании. Отмечается, что основой косметических средств служат натуральные ингредиенты, среди которых жемчуг, водоросли, термальная вода.
Символом бренда стала русалка, в корейской мифологии называемая Ino, пояснили в «Ленте». Ассортимент бренда представлен 46 позициями и закрывает основные потребности покупателей и базовые процедуры ухода за кожей.
Фото на обложке: Stanley Kalvan /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Beauty Marketing: что будет актуально в 2022, а от чего стоит отказаться уже сейчас?
- 2 Цифровизация рынка красоты. Как бьюти-рынку общаться с потребителями?
- 3 Пора перезапустить проект? Рассказываем, как можно провести пивот
- 4 Что такое бьюти-коворкинг для бизнеса? 20 площадок в Москве, Санкт-Петербурге и других городах
- 5 Чего поколение Z ждет от бьюти-индустрии
ВОЗМОЖНОСТИ
07 апреля 2022
10 апреля 2022
10 апреля 2022