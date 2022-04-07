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«Лента» запустила собственный бренд косметики

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Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Розничная сеть «Лента» запустила в продажу собственный косметический бренд Ino, сообщила пресс-служба ритейлера. Косметические средства торговой марки производятся в Южной Корее.

«Лента» запустила собственный бренд косметики

Продукция не содержит агрессивных синтетических ингредиентов, утверждают в компании. Отмечается, что основой косметических средств служат натуральные ингредиенты, среди которых жемчуг, водоросли, термальная вода.

Символом бренда стала русалка, в корейской мифологии называемая Ino, пояснили в «Ленте». Ассортимент бренда представлен 46 позициями и закрывает основные потребности покупателей и базовые процедуры ухода за кожей.

Фото на обложке: Stanley Kalvan / Shutterstock

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