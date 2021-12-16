«Лента» приобретет онлайн-ритейлера «Утконос» за 20 млрд рублей

Розничная сеть «Лента» заключила соглашение о приобретении онлайн-ритейлера «Утконос», сообщила пресс-служба сети. Сделка будет осуществлена в форме приобретения 100% доли в ООО «Новый Импульс-50» у ООО «Севергрупп». Цена сделки составит 20 млрд рублей.

Сделка будет профинансирована за счет дополнительного выпуска акций «Ленты» и их размещения путем закрытой подписки в пользу ООО «Севергрупп», при этом остальные акционеры имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций. ООО «Севергрупп» приняло на себя обязательство по оплате уставного капитала МКПАО «Лента» в размере 20 млрд рублей.

Закрытие сделки запланировано до конца первой недели февраля 2022 года.

«Лента» провела due diligence с привлечением международной консалтинговой компании из «Большой четверки», которая оценила бизнес-модель и результаты деятельности «Утконоса», а также перспективы его роста.

Предполагается, что приобретение «Утконоса» позволит «Ленте» значительно увеличить свою долю на онлайн-рынке за счет интеграции дополнительной платформы по доставке продуктов, обладающей лояльной базой покупателей, уникальными компетенциями и конкурентными преимуществами.

Также «Лента» рассчитывает, что сделка позволит компании более эффективно конкурировать на онлайн-рынке Москвы, особенно в ценовых сегментах «выше среднего» и «премиум».

Объединенное онлайн подразделение получит название Lenta-U. После завершения сделки гендиректор «Утконоса» Дэнни Перекальски займет должность гендиректора Lenta-U. Он будет отвечать за формирование стратегии, расширение онлайн-бизнеса «Ленты» и достижения ключевых операционных и финансовых показателей.

В 2020 году доля «Утконоса» на московском рынке e-grocery составляла около 10%. За пределами Москвы и Московской области «Утконос» доставляет заказы в таких городах, как Калуга, Тверь, и Тула. В 2018, 2019 и 2020 годах выручка «Утконоса» составила 8,5 млрд рублей, 8,6 млрд рублей и 14,3 млрд рублей, соответственно. В 2020 году количество заказов «Утконоса» достигло 2,7 млн со средним чеком более 5,3 тыс. рублей.

В настоящее время «Утконос» управляет двумя собственными дарксторами общей площадью 80 тыс. кв. м и двумя арендованными дарксторами общей площадью 21 тыс. кв. м, расположенными в Москве и Московской области.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!