«Лента» объявила о поиске инновационных продуктов питания со всего мира

Сеть гипермаркетов «Лента» запустила проект по поиску продуктов питания, созданных с использованием инновационных технологий, и пригласила к сотрудничеству производителей со всего мира. «Лента» реализует проект совместно с Bestseller Group, лидирующей венчурной компанией в секторе FoodTech, сообщила пресс-служба ритейлера.

В проекте могут принять участие товары из любой фуд-категории, не представленные в федеральных торговых сетях РФ и обладающие новыми потребительскими свойствами, рецептура или упаковка которых выполнены по инновационным технологиям.

«Мы хотим предлагать покупателю интересные товары, которые можно купить только в “Ленте”. Накопленная Центром инноваций экспертиза в поиске, пилотировании и внедрении новых решений позволит нам сделать процесс отбора и заведения новинок максимально эффективным, а проверку гипотез об их востребованности — быстрой и прозрачной. В результате инновационные продукты будут составлять значительную часть нашего уникального предложения и способствовать реализации стратегических целей компании», — прокомментировал директор по коммерции и маркетингу Дмитрий Богод.

Оценивать поступающие в «Ленту» предложения будет экспертная группа из представителей коммерческой службы, операционного маркетинга и центра инноваций. Основные критерии: актуальность и соответствие рыночным трендам, привлекательность для потребителя и маржинальность. Продукты, соответствующие перечисленными параметрами, будут размещены на специальной полке в московских магазинах сети на два месяца.

По истечении тестового периода, в зависимости от того, был ли товар востребован у покупателя, будет приниматься решение о расширении географии представленности конкретного товара и о возможности заключения долгосрочного договора с торговой сетью.

Стартап должен будет запустить серийное производство продукта, пройти сертификацию и наладить экспорт в Россию, если товар разработан в другой стране. Важным критерием является готовность производителя работать под собственной торговой маркой сети.

Первые инновационные продукты питания появятся в магазинах Москвы не ранее весны 2022 года после изучения потребительских свойств, завершения процедуры сертификации и выстраивания логистики.

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Фото на обложке: Pexels