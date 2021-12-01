«Лента» протестирует формат гибридного гипермаркета с зонами сборки и хранения товаров

Торговая сеть «Лента» начала тестировать гибридную модель гипермаркетов, в которых оборудованы зоны сборки и хранения товаров с высокой оборачиваемостью, сообщила пресс-служба ритейлера. Ожидается, что такое решение увеличит скорость обработки заказов, но при этом будет стоить дешевле, чем строительство дарксторов.

«В помещениях гипермаркетов оборудованы специальные зоны сборки и хранения товаров, что позволяет минимизировать пересечение покупателей и сотрудников службы экспресс-доставки. Здесь находятся товары с высокой оборачиваемостью, это позволяет сократить количество времени, которое сборщики проводят в торговом зале», — пояснили в пресс-службе.

На каждую зону хранения и комплектации отведено от 100 до 250 кв. м. Сборкой заказов будут заниматься сотрудники собственного сервиса экспресс-доставки «Лента Онлайн».

«Лента» проведет пилот в трёх гипермаркетах в Москве и Краснодаре, на которые приходится большое количество онлайн-заказов, и в которых есть необходимая инфраструктура для выстраивания логистики сборки заказов в отдельных помещениях.

Предполагается, что гибридная модель позволит снизить стоимость сборки, повысить её качество за счёт постоянной доступности товаров и увеличить скорость исполнения заказов.

Директор по онлайн-бизнесу и работе с профессиональными клиентами «Ленты» Дмитрий Скиба назвал такую модель оптимальной, поскольку она требует меньших инфраструктурных вложений, чем строительство дарксторов, и не предполагает существенных изменений в выстраивании логистики. Гибридные магазины могут стать естественным шагом в развитии собственного канала онлайн-продаж, добавил он.

Компания подведёт итоги пилота 2022 году. По итогам его проведения будет рассмотрен вопрос о масштабировании проекта.

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