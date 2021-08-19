«Лента» планирует увеличить прибыль на 100 млн рублей в год за счет LED-экранов для рекламы

«Лента» запустила проект, в рамках которого в магазинах будут установлены LED-экраны для трансляции рекламы, сообщила пресс-служба компании. Управление контентом станет централизованным. Ритейлер ожидает, что решение позволит повысить эффективность промо и увеличить прибыль за счёт повышения продаж от размещения рекламы.

Архитектуру проекта Digital Signage разработали в дирекции маркетинга и IT компании. В прикассовой зоне магазинов будут установлены LED-экраны для трансляции рекламных роликов. Благодаря расположению покупатель вовлекается в коммуникации до того момента, когда начал расплачиваться за товары.

Проект предусматривает централизованную систему управления, благодаря которой контентом для трансляции во всех магазинах можно управлять с одного рабочего места. До конца 2021 года его запустят в 200 гипермаркетах и супермаркетах Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов.

Таким образом компания значительно увеличит охват аудитории. Кроме того, эффективное расположение LED-экранов сделает проект более привлекательным для заказчиков рекламы. Ритейлер планирует использовать инструмент для увеличения прибыли. Ожидается, что за счёт размещения рекламы на экранах «Лента» будет получать более 100 млн рублей в год.

Трансляция роликов на экранах призвана снизить расходы на печать и распространение рекламы, оптимизировать пространство в прикассовых зонах, повысить эффективность коммуникации с покупателями и оказать влияние на увеличение корзины покупок.

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