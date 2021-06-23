Из кассовых зон и торговых залов «Ленты» убрали полиэтиленовые пакеты

Из кассовых зон и торговых залов всех магазинов «Лента» убрали полиэтиленовые пакеты. Покупатели теперь могут получить их только по требованию. В «Ленте» говорят, что это «избавит природу» от 40 тонн пластиковых отходов в год.
Пакеты убраны из кассовых зон и торговых залов во всех магазинах «Ленты» с 21 июня. Чтобы расфасовать продукты покупателям нужно попросить сотрудника, чтобы им дали пакет. В отделах с продукцией, которую необходимо дополнительно упаковывать, пакеты остались, уточнили в пресс-службе компании.
«Мы размещали фасовочные пакеты на кассах и в торговых залах для удобства покупателей. Однако такие пакеты превращаются в мусор, они не перерабатываются, поэтому мы приняли решение отказаться от этого вида упаковки, оставив её только там, где она действительно необходима», – отметила директор по связям с общественностью и государственными органами «Ленты» Мария Филиппова.
По подсчетам компании, благодаря их инициативе каждый год около 40 тонн неперерабатываемого пластика не появится на мусорных полигонах.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!Фото: Depositphotos.com
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Российский агрегатор B2B-услуг для автопарков Anywash привлек $300 тысяч в seed-раунде
- 2 Работодатели назвали премирование самым эффективным способом мотивации сотрудников
- 3 «ВТБ» и Visa запустили сервис по оплате взглядом
- 4 «Тинькофф» ищет стартапы для интеграции в свою экосистему
- 5 Xploration Capital Евгения Тимко и Игоря Кима залидировал раунд на €25 млн в финтех-стартап Myos