Из кассовых зон и торговых залов «Ленты» убрали полиэтиленовые пакеты

Из кассовых зон и торговых залов всех магазинов «Лента» убрали полиэтиленовые пакеты. Покупатели теперь могут получить их только по требованию. В «Ленте» говорят, что это «избавит природу» от 40 тонн пластиковых отходов в год.

Пакеты убраны из кассовых зон и торговых залов во всех магазинах «Ленты» с 21 июня. Чтобы расфасовать продукты покупателям нужно попросить сотрудника, чтобы им дали пакет. В отделах с продукцией, которую необходимо дополнительно упаковывать, пакеты остались, уточнили в пресс-службе компании.

«Мы размещали фасовочные пакеты на кассах и в торговых залах для удобства покупателей. Однако такие пакеты превращаются в мусор, они не перерабатываются, поэтому мы приняли решение отказаться от этого вида упаковки, оставив её только там, где она действительно необходима», – отметила директор по связям с общественностью и государственными органами «Ленты» Мария Филиппова.

По подсчетам компании, благодаря их инициативе каждый год около 40 тонн неперерабатываемого пластика не появится на мусорных полигонах.

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