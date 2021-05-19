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«Лента» приобретёт «Билла Россия»

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Андрей Шляховский
Андрей Шляховский

Редактор новостного отдела RB.RU

Андрей Шляховский

Ритейлер «Лента» приобретёт сеть магазинов «Билла Россия». После закрытия сделки общая доля «Ленты» на рынке продуктового ритейла Москвы и Московской области составит приблизительно 3%.

«Лента» приобретёт «Билла Россия»

Сумма сделки составит €215 млн, сообщили RB.RU в пресс-службе «Ленты».

После закрытия сделки «Лента» получит 161 супермаркет, а также логистическую инфраструктуру. Кроме того, ритейлер намерен сохранить имеющиеся кадры: в «Ленте» заявили, что слияние никак не 5400 сотрудников Billa. После перевода магазинов под бренд «Лента» торговая марка «Билла Россия» прекратит свое существование.

Сделка значительно ускорит экспансию «Ленты» в Москве за счет приобретения зрелых торговых точек, имеющих выгодное расположение и высокую плотность продаж, заявляют в компании. После закрытия сделки «Лента» станет вторым по величине игроком в списке операторов супермаркетов на столичном рынке.

Приобретение супермаркетов «Билла Россия» даст нам доступ к зрелой сети магазинов с устойчивым потоком покупателей, в том числе в центральных районах Москвы, и позволит удвоить общее количество супермаркетов «Лента». Кроме того, выгодное расположение торговых точек «Билла» даст «Ленте» возможность расширить онлайн-доставку на всю территорию Москвы, что является частью нашего амбициозного плана по значительному развитию онлайн-бизнеса в ближайшие годы.
Владимир Сорокин, генеральный директор «Ленты»

В компании ожидают, что сделка будет закрыта летом 2021 года: её должны одобрить в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России.

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Фото на обложке: Grigorii Pisotsckii / Shutterstock.

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