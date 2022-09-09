«Лента» будет тестировать на покупателях продукты собственной торговой марки. Делать это будут в специальном тестировочном центре, который открыли в гипермаркете в Петербурге.

Об открытии центра тестирования продуктов собственной торговой марки рассказали в пресс-службе «Ленты».

Пока центр только один – в гипермаркете «Лента» на улице Парашютной в Петербурге – но в 2023 году географию проекта планируют расширить, сообщил ритейлер.

В тестировочном центре покупатели «Ленты» будут дегустировать продукты собственной торговой марки ритейлера и оценивать качество продукции, упаковку и дизайн. По результатам тестов лучшие товары поступят в открытую продажу в гипермаркеты торговой сети.

На одно тестирование отводится от 10 до 30 минут. В центре могут проходить до трех исследований одновременно. «Лента» планирует проводить около 30 тестирований в месяц.

К участию в проекте пригласят покупателей «Ленты» – «активных потребителей продукции». Их будут выбирать на основе анализа данных, уточнили в компании. За участие в дегустации покупателям начислят бонусы на карту «Ленты».

Фото на обложке: пресс-служба "Ленты"