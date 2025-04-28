«Лента» увеличила выручку на 23% в I квартале 2025 года
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Розничные продажи сети гипермаркетов в I квартале составили 246,3 млрд руб., увеличившись на 23,3% год к году. Сопоставимые продажи (LFL, без учета результатов приобретенной недавно сети «Улыбка радуги») выросли на 12,4% в результате роста LFL-среднего чека на 7,8% и LFL-трафика на 4,3%. При этом средний чек сократился с 780 рублей (I квартал 2024 года) до 776 рублей (I квартал 2025 года), а количество чеков выросло на 24%.
Онлайн-продажи выросли на 4,2% год к году и составили 17 млрд рублей.
В I квартале группа открыла 212 магазинов у дома и 57 магазинов формата дрогери (магазин-дискаунтер в формате самообслуживания у дома). На конец марта 2025 года число магазинов достигло 5420 (рост на 83,3%). Торговая площадь выросла на 14%, до 2,6 млн кв. м на фоне присоединения «Улыбки радуги» и развития формата магазинов у дома. Капитальные расходы в январе-марте составили 9 млрд рублей.
Валовая прибыль сети «Лента» выросла на 27,8% год к году и составила 54,8 млрд руб. Валовая рентабельность увеличилась на 80 б.п. до 22%. Показатель EBITDA составил 16,3 млрд руб. при росте рентабельности EBITDA на 11 б.п год к году до 6,6%.
Отношение чистого долга к EBITDA (за последние 12 месяцев) составило 1,0x по сравнению с 0,9x на 31 декабря 2024 года.
В 2025 году «Лента» собирается открыть не менее 1 тыс. магазинов преимущественно в формате у дома или дрогери, сообщил гендиректор «Ленты» Владимир Сорокин. Команда также ускорит темпы развития «Монетки», открыв 224 новых магазина в первом квартале.
«Наша команда также работает над повышением удобства для клиентов и с апреля запустила доставку более двух тысяч товаров из магазинов Екатеринбурга. До конца года планируется расширить географию сервиса с покрытием всех крупных городов присутствия "Монетки"», — сообщил Сорокин.
МКПАО «Лента» — многоформатный продуктовый и FMCG ретейлер в России. Компания развивает форматы гипермаркетов, супермаркетов и магазинов у дома. В 2024 году выручка «Ленты» составила 888 млрд рублей.
Фото на обложке: FotograFFF / Shutterstock / FOTODOM
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