Бывший вице-президент Газпромбанка запустил агентство по цифровой трансформации бизнеса

Бывший вице-президент и руководитель департамента цифровых технологий Газпромбанка Виктор Яковлев запустил Leo Agency . Это агентство по цифровой трансформации бизнеса. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе компании.

В числе других учредителей агентства — бывший консультант компаний Pepper, «Юникредит» и Cashwagon Александр Дуэль и сооснователь Vinci Agency, экс-руководитель пресс-службы Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) Мария Лапук.

Дуэль займет в новом агентстве позицию CEO.

Leo будет работать над созданием цифровой бизнес-стратегии, трансформацией старых бизнес-моделей и управлением инновациями компаний из сфер гостех, ритейл, финансы, страхование, FMCG, медицина, образование.

Компания будет работать со следующими запросами:

разработка и реализация цифровых бизнес-стратегий, продуктов и сервисов;

проведение рыночных исследований с применением инструментов стратегического и потребительского анализа;

проработка новой IT-инфраструктуры;

внедрение технологий;

консалтинг в области лигалтеха.

Сколько было вложено в запуск агентства, не раскрывается. Компания находится в процессе регистрации, основатели получат равные доли. Офис агентства расположен в Москве.

Согласно сайту Leo Agency, подход агентства включает работу с заказчиком на протяжении 52 недель и 5 этапов: чекап, стратегию, продукт, технологии и реализацию.