Бывший вице-президент Газпромбанка запустил агентство по цифровой трансформации бизнеса
Бывший вице-президент и руководитель департамента цифровых технологий Газпромбанка Виктор Яковлев запустил Leo Agency. Это агентство по цифровой трансформации бизнеса. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе компании.
В числе других учредителей агентства — бывший консультант компаний Pepper, «Юникредит» и Cashwagon Александр Дуэль и сооснователь Vinci Agency, экс-руководитель пресс-службы Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) Мария Лапук.
Дуэль займет в новом агентстве позицию CEO.
Leo будет работать над созданием цифровой бизнес-стратегии, трансформацией старых бизнес-моделей и управлением инновациями компаний из сфер гостех, ритейл, финансы, страхование, FMCG, медицина, образование.
Компания будет работать со следующими запросами:
- разработка и реализация цифровых бизнес-стратегий, продуктов и сервисов;
- проведение рыночных исследований с применением инструментов стратегического и потребительского анализа;
- проработка новой IT-инфраструктуры;
- внедрение технологий;
- консалтинг в области лигалтеха.
Сколько было вложено в запуск агентства, не раскрывается. Компания находится в процессе регистрации, основатели получат равные доли. Офис агентства расположен в Москве.
Согласно сайту Leo Agency, подход агентства включает работу с заказчиком на протяжении 52 недель и 5 этапов: чекап, стратегию, продукт, технологии и реализацию.На чем можно заработать в кризис? Опыт 100+ компаний, которые используют технологии в бизнесе, в проекте Dig(IT)al.
Фото: G-Stock Studio / Shutterstock
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