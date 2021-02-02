Leroy Merlin закроет магазины малого формата до конца года

Ритейлер Leroy Merlin решил больше не развивать формат небольших магазинов, сообщает «Коммерсантъ». Малые торговые площадки в Москве в пределах МКАД будут закрыты до конца года.

Эксперимент с малым форматом Leroy Merlin начал в 2018 году. Небольшие магазины хотели размещать в местах с транспортной доступностью, рядом с метро и в пределах плотной жилой застройки. Первые площадки площадью 1,5-2 тысячи «квадратов» были открыты в столице, акцент в них был сделан на товары для дома и дизайн интерьера.

По данным источников издания, компания уже выслала владельцам помещений уведомления о расторжении договоров аренды. Причинами отказа от малого формата называются сложности с логистикой и доставкой, недостаточный товарооборот.

На фоне пандемии и перехода покупателя в онлайн, трафик в торговых центрах в 2020 году снизился на 20-30% год к году, уточнил гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. При этом некрупные магазины сегмента DIY & Household оказались невостребованными.

Уточняется, что теперь Leroy Merlin направит свои силы на развитие онлайн-коммерции и работу с профессиональными клиентами.

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