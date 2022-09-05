IT-специалисты стали меньше брать ипотеку

В крупных банках заметили снижение спроса на программу льготной ипотеки для IT-специалистов. За два последних месяца лета поступило лишь 2,2 тыс. заявок. Причины — в высоких требованиях для заемщиков и их работодателей, указали эксперты.
С начала приема заявок в мае и запуска программы в июне поступило около 3,5 тыс. заявок. Всего одобрено примерно 80% обращений, выдано 675 кредитов почти на 6,8 млрд рублей, сообщили «Известия».
Зачем заемщику брать кредит на покупку квартиры под 5% годовых, когда есть дешевле, или привязываться к компаниям из реестра Минцифры, а при смене места работы рисковать удвоением ставки, — задается вопросами автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский.
Эксперты считают, что повысить спрос на ипотеку для IT-специалистов можно смягчением условий.
В Минцифры утверждают, что наблюдают устойчивый интерес к программе. По данным министерства, всего IT-специалисты подали около 16 тыс. заявок, из которых одобрено 11 тыс. Уже выдано около 3 тыс. кредитов на сумму более 26 млрд рублей.
В России также падает спрос на профессиналов в IT-сфере — на 25% в этом году. Аналитики считают, что на сложившуюся ситуацию повлияли:
- Уход западных компаний с российского рынка (президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров уверен, что сотрудники зарубежных фирм нашли работу в отечественных компаниях, заполнив к середине лета большинство свободных вакансий),
- Снижение экспорта IT-услуг из РФ (Макаров предполагает, что именно сочетание этих двух факторов привел к тому, что рынок труда в IT перестал быть дефицитным),
- Приток на рынок начинающих айтишников, прошедших обучение на популярных онлайн-курсах (так считает руководитель направления клиентской эффективности HeadHunter Наталья Данина и подтверждает свои слова информацией о росте числа соискателей на младшие позиции в IT),
- Возвращение российских айтишников из стран СНГ и Европы, куда они активно уезжали этой весной (хотя это возвращение и «сложно назвать массовым», считает автор гипотезы Валентин Макаров).
Фото на обложке: Unsplash
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