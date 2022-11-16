Lesta Games инвестирует в новые проекты до $150 млн

Российская студия-разработчик компьютерных игр Lesta Games, которая ранее была подразделением белорусской Wargaming (World of Tanks, World of Warships, WoT Blitz), вложит в расширение продуктовой линейки и обновление инфраструктуры $100–150 млн, рассказали «Коммерсанту» в компании.

Летом Wargaming продала доли в своих российской и белорусской компаниях. Собственником бизнеса стал предприниматель Малик Хатажаев, который ранее руководил российской студией Wargaming.

Источники «Коммерсанта» утверждают, что Wargaming и «Леста» договорились о разделении брендов и рынков. В октябре Lesta Games сообщила о переименовании World of Tanks в «Мир танков», а World of Warships — в «Мир кораблей». Продуктовый директор последней Александр Ильичев рассказал изданию, что в 2023 году планируется потратить до $150 млн на поддержку существующих игр, а также на разработку новых проектов. Для этого потребуется новый парк серверов и трудоустройство 400–450 новых сотрудников.

По словам Ильичева, компания, являвшаяся ранее подразделением, ставит перед собой цели вырасти до крупного самостоятельного разработчика. В настоящее время «Леста» рассматривает перспективы совместных проектов с крупными российскими компаниями. В частности, с «Яндексом», «Ростелекомом» уже ведутся переговоры. Меморандум о сотрудничестве с VK был подписан еще в июне.

Еще один собеседник издания указывает, что ранее выручка Wargaming от World of Tanks достигала $800 млн, 50% из которых приходились на Россию и Беларусь. Он допускает, что разработчик может отозвать у Lesta лицензии на русифицированные игры, поэтому компании необходимо переориентироваться в том числе на создание собственных проектов.

Источник в одной из российских игровых студий полагает, что у Lesta могут возникнуть серьезные проблемы с экспертизой.

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