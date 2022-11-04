Дистрибьютор спортбрендов Lestate купил помещения бутиков Nike в «Белой даче»

Российский дистрибьютор спортивных товаров и одежды Lestate взял курс на приобретение права аренды бывших бутиков популярных брендов в крупных аутлетах и торговых центрах. Последняя сделка Lestate – магазин Nike в «Белой даче». Ранее компания купила права аренды на площади Levi's в «Авиапарке» у Levi Strauss & Co.

На месте аутлета Nike в «Белой даче», где Lestate приобрела также сток компании, уже открылся бутик под брендом NSP. Об этом РБК сообщил глава отдела маркетинга компании Илья Комиссаров.

Сумма сделки не раскрывается.

Издание также пишет, что Lestate продолжает переговоры с Nike в отношении продажи прав аренды других точек сбыта покинувшего российский рынок бренда.

Аналогичные переговоры велись и с Levi Strauss & Co. (помимо бутика в ТЦ «Авиапарк», где теперь магазин под маркой JNS). Итоговые договоренности и финансовые условия также не разглашались.

РБК тогда выяснил, что в бывшей локации Levi's новый владелец сохранил оборудование и даже продукцию предыдущего арендатора.



Магазином JNS управляет компания «Спорт поинт», которой управляет Роман Самсонов, совладелец «Профи Трейд» и бизнес-партнер генерального директора Lestate Тимофея Кундюкова.

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