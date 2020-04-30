Венчурный фонд Leta Capital запустил сайт для мониторинга сокращений в IT-компаниях

Российский венчурный фонд Leta Capital запустил ресурс для мониторинга сокращений в IT-компаниях и стартапах. Об этом Rusbase рассказали представители фонда.

Задача проекта — соединить компании, которые из-за кризиса сокращают сотрудников, с теми, кто ищет кадры. В фонде отметили, что с помощью сайта можно нанять как отдельных сотрудников, так и целые команды.

Сайт предлагает компаниям, которые нанимают или сокращают сотрудников, заполнить соответствующую форму. В ней надо указать название компании, город и отделы, в которых идут сокращения или наем. К форме для сокращения можно прикрепить резюме сотрудников.

Компании, которые ищут новых сотрудников

Информация о сокращениях и поиске сотрудников появляется на сайте и регулярно обновляется. Пользователи могут настроить автоматические уведомления о новых компаниях.

«В кризисной ситуации мы видим большой спрос на такой сервис как от наших портфельных компаний, так и от коллег по отрасли», — прокомментировали в Leta Capital.