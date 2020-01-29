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Российский проект по онлайн-обучению Novakid привлек $1,5 млн

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Наталья Бархатова
Наталья Бархатова

Новостной редактор

Наталья Бархатова

Онлайн-школа английского языка для детей Novakid привлекла $1,5 млн. Инвесторами в равных пропорциях стали российский венчурный фонд Leta Capital и южнокорейский BonAngels. Об этом Rusbase рассказали в Leta Capital.

Российский проект по онлайн-обучению Novakid привлек $1,5 млн

Novakid в 2017 году основал российский предприниматель Максим Азаров. С момента создания проект привлек в общей сложности $2,2 млн. Первым инвестором выступила частная амриканская компания, называние которой Novakid не раскрывает.

Обучение в Novakid строится на платформе собственной разработке, в которой задействованы технологии виртуальной реальности и геймификации.

Например, Novakid использует модель массовых ролевых онлайн игр (MMORPG), благодаря которой ученики взаимодействуют друг с другом и зарабатывают личные «достижения», а преподаватели выступают как участники и модераторы этого процесса.

При оценке прогресса учеников Novakid использует методику на основе искусственного интеллекта, которая позволяет подстраивать программу обучения под каждого ребенка. По данным на сайте компании, стоимость одного урока в Novakid начинается от 490 рублей.

Новый инвестиции компания направит на совершенствование технологической платформы и расширение географии присутствия компании. Сейчас Novakid работает в 36 странах, включая Россию, Польшу, Испанию, Германию и Турцию.

По данным ЕГРЮЛ, российским юрлицом Novakid поровну владеют Максим Азаров и Дмитрий Малин. По собственным данным, бизнес Novakid в 2019 году вырос в 2019 году более, чем в три раза. Сегодня оборот компании составляет $2 млн.

Фото: Undrey / Shutterstock

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