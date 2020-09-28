Leta Capital составил топ-100 русских женщин-основательниц IT-компаний

Венчурная компания Leta Capital представила топ-100 русских женщин-руководителей технологических стартапов. Стадии развития компаний варьируются от этапа разработки продукта и ранних продаж до зрелых организаций с высокими доходами. Большинство проектов разрабатывают ИТ-решения или используют их как значительную часть своего предложения. Rusbase расскажет о рейтинге более подробно.

Список составлен по принципу наличия в компании как минимум одной русскоговорящей женщины на руководящей должности или в составе команды основателей. Он состоит из 100 человек и сгруппирован по сферам деятельности проектов.

Среди женщин-руководителей компаний из сферы образовательных технологий отмечены:

гендиректор платформы Lectera Мила Семешкина;

сооснователь онлайн-университета «Нетология» Юлия Спиридонова;

основатель IT-курсов SkillUp Василика Климова и другие.

В сфере food&retail tech выделяются соосновательница проекта по подбору гардероба Get Outfit Регина Садыкова, соосновательница мультибрендового ритейлера Dress-X Дарья Шаповалова и другие предприниматели.

Из области маркетинга, СМИ и рекламы в список попали:

сооснователь сервиса знакомств на базе ИИ Adele.io и гендиректор издания Rusbase Мария Подлеснова;

сооснователь и гендиректор платформы с образовательными курсами по истории, искусству и философии «Синхронизация» Мария Бородецкая;

сооснователь и гендиректор веб-портала Onliner Ксения Шуравко и другие.

Женщины-предприниматели в отрасли здоровья, красоты и фитнеса: сооснователь и гендиректор Scentbird Мария Нурисламова, гендиректор нейросети в сфере медицины «Третье мнение» Анна Мещерякова, сооснователь и гендиректор мобильного фитнес-приложения Verv Люба Пашковская и другие.

Также в списке представлены женщины-руководители компаний, развивающихся в сферах финтеха, подбора персонала, ИИ и big data, виртуальной и дополненной реальности, электронной коммерции, недвижимости, бытовой техники и электроники, B2B SaaS-решений и некоторых других.

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