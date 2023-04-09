Летние корпоративы планирует провести лишь треть российских работодателей

О планах провести летние корпоративные мероприятия заявили 29% российских работодателей. Это больше, чем в 2022 (21%) и 2021 (25%) годах. И все же большинство компаний в РФ не настроены на праздники: 46% точно не будут проводить мероприятия, еще 25% затруднились с ответом.
Superjob с 20 марта по 7 апреля 2023 года провел опрос 1000+ респондентов из 257 населенных пунктов всех регионов России, и выяснил, что из тех, кто планирует летний корпоратив, 39% хотят уложиться в прошлогодний бюджет.
Не верят в эту возможность 19%: работодатели уверены, что придется потратить больше, 32% не могут дать однозначного ответа на вопрос. Еще 10% постараются обойдись даже меньшими затратами.
Наиболее популярными форматами летних командообразующих мероприятий остаются выезд на природу, лазертаг, спартакиады, футбольные матчи и квизы.
По данным совместного исследования Работа.ру и СберПодбор, корпоративы — важная мотивационная часть в работе большинства предприятий.
Из 59% компаний, которые отмечают профессиональные праздники, 71% организуют именно корпоратив в качестве основного поздравления.
Лишь в 24% компаний-работодателей принято на профессиональные праздники дарить корпоративные подарки или мерч, а в 22% — выплачивать премии.
Фото на обложке: Unsplash
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