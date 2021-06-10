Проект «Летний Октябрь» приглашает москвичей на деловые и культурные программы «выходного дня»

В Москве запустился культурно-образовательный проект «Летний Октябрь» . По словам организаторов, его главная задача — решить вопрос москвичей и гостей столицы о том, где бесплатно получить новые знания, опыт и впечатления в летние выходные 2021 года.

Проект реализован на Красном Октябре при участии площадки «Старт Хаб» и партнеров программы. Организаторы «Летнего Октября» рассказали RB.RU, что планируется в одном месте собрать десятки туров выходного дня по разным тематикам. Все желающие смогут присоединиться к «островным» маршрутам про инновации, бизнес, beauty, саморазвитие, здоровый образ жизни и др.

Каждые выходные будут доступны разные деловые и культурные активности — экскурсии по историческому кварталу с выходом на крышу здания, научпоп-лекции, паблик-токи, кинопоказы, йога, выступления стендап-комиков, выставки, инсталляции, музыкальные перфомансы и пр. Одна из целей проекта — сделать Красный Октябрь местом притяжения для горожан, заинтересованных в качественном нетворкинге и объединенных общими интересами.

Проект стартовал в последние выходные весны — 29 и 30 мая — и завершится культурно-гастрономическим фестивалем в День города в сентябре. В июне участников ждут экскурсия по фабричным корпусам с выходом на крышу, выставка «Красота внутри», тренировка по йоге в конце рабочей недели, тренинг по трендам в деловых фотосессиях, интерактивный спектакль «Заблудшие», мастер-классы по ораторскому искусству, «Шнобелевские чтения» и другие.

Хэдлайнер программы — экспериментальная площадка «Старт Хаб» на Красном Октябре — проект Агентства инноваций Москвы, подведомственный столичному Департаменту предпринимательства и инновационного развития.