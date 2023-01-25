«Л’Этуаль» интегрировала искусственный интеллект в свои социальные сети

Российская сеть по продаже косметики и парфюмерии «Л’Этуаль» интегрировала искусственный интеллект в свои социальные сети, рассказали в пресс-службе компании.

Организация проводит эксперимент в честь акции «Киберпонедельник» и размешает в своих аккаунтах контент, созданный нейронной сетью.

В ближайшее время «Л’Этуаль» сделает серию публикаций, как искусственный интеллект изображает состав косметических средств и продукцию известных брендов.

В Telegram-канале сети уже появился первый пост со сгенерированным изображением. Нейросеть показала, как могла бы выглядеть упаковка от увлажняющей маски.

Фото на обложке: Л’Этуаль