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«Л’Этуаль» интегрировала искусственный интеллект в свои социальные сети

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Российская сеть по продаже косметики и парфюмерии «Л’Этуаль» интегрировала искусственный интеллект в свои социальные сети, рассказали в пресс-службе компании.

«Л’Этуаль» интегрировала искусственный интеллект в свои социальные сети

Организация проводит эксперимент в честь акции «Киберпонедельник» и размешает в своих аккаунтах контент, созданный нейронной сетью.

В ближайшее время «Л’Этуаль» сделает серию публикаций, как искусственный интеллект изображает состав косметических средств и продукцию известных брендов.

В Telegram-канале сети уже появился первый пост со сгенерированным изображением. Нейросеть показала, как могла бы выглядеть упаковка от увлажняющей маски.

Фото на обложке: Л’Этуаль

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