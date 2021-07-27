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«Почта России» запустила оцифровку корреспонденции для организаций

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

«Почта России» запустила новый сервис для организаций — оцифровку входящей бумажной корреспонденции для компаний и госструктур и передачу ее адресатам в электронном виде. Сервис сократит время доставки писем.

«Почта России» запустила оцифровку корреспонденции для организаций

Оператор может как просто пересылать сканы писем адресату, так и загружать их во внутреннюю систему документооборота компании, если она интегрирована с IT-системами «Почты России», сообщил представитель оператора «Ведомостям».

Письма компании будут отправлять из почтовых отделений в центры оцифровки. Там уже их вскроют, переведут в электронный вид, затем отправят или выложат на сервер адресата. 

При этом «Почта России» заключает с заказчиком соглашение о неразглашении и получает от него доверенность на получение, вскрытие и обработку корреспонденции».

На работу сервиса не повлияют больничные, отпуска сотрудников документооборота компании, как и поломки оборудования. До конца года «Почта России» планирует ввести автоматическую классификацию корреспонденции по типам и темам писем. Это решение не позволит адресату пропустить в потоке корреспонденции, к примеру, судебное письмо или претензию клиента.

Тарифы на услугу варьируются от 4,8 рублей за оцифровку одной страницы документа до 60 рублей за внесение документа в систему документооборота заказчика, следует из тарифной сетки «Почты России». 

По данным представителя почтового предприятия, бизнес в среднем тратит около 35 тысяч рублей на обработку 1000 бумажных писем, сервисы оцифровки позволяют снизить этот показатель до 25 тысяч рублей. 

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Фото:  Nirat.pix / Shutterstock

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