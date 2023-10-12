Инвестиционный холдинг LetterOne отчитался о рекордном убытке в $7,8 млрд

Инвестиционный холдинг LetterOne, основанный Михаилом Фридманом, Петром Авеном, Германом Ханом и Алексеем Кузьмичевым, отчитался о рекордном убытке в $7,8 млрд по итогам 2022 года. Наибольшие потери холдинг понес по частным капиталовложениям.
LetterOne законил 2022 года с убытком в $7,8 млрд. Об этом говорится в отчете инвестиционного холдинга.
Убыток по итогам прошлого года стал рекордным для LetterOne. Наибольшие потери холдинг понес по частным капиталовложениям (-$2,5 млрд) и доле в нефтегазовой компании Wintershall Dea (-$2,3 млрд).
Стоимость чистых активов компании сократилась с $27 млрд в 2021 году до около $19 млрд. При этом 2021 год LetterOne закончил с прибылью в $4,6 млрд.
Холдинг LetterOne в 2013 году основали Михаил Фридман, Петр Авен, Герман Хан, Алексей Кузьмичев и их партнеры. В 2022 году все они вышли из состава директоров компании из-за западных санкций. Управление LetterOne перешло к Мервину Дэвису.
Фото на обложке: Svetlana Lukienko /
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