«Л'Этуаль» первым среди бьюти-ритейлеров запустил маркетплейс

Российская сеть «Л'Этуаль» запустила маркетплейс на базе уже имеющегося онлайн-магазина косметики и парфюмерии.

На площадке уже зарегистрировались 1,1 тыс. продавцов, имеется 60 тыс. наименований товаров под 1,4 тыс. брендами: биодобавки, продукция для сексуального здоровья, лекарства, техника для красоты, цветы, пишут «Ведомости».

Популярные и успешные товары на маркетплейсе могут представить и в розничных магазинах сети, сообщил представитель ритейлера.

Компания намерена в течение годадополнительно привлечь на маркетплейс еще около 140 тыс. товаров для красоты и здоровья.

Партнер Data Insight Борис Овчинников отметил, что создание маркетплейса для категорийного ритейлера — способ расширить ассортмент, при этом не разрушая отношения с ключевыми поставщиками и брендами.

Он полагает, что сейчас такая модель маркетплейса особенно интересна, так как привлеченные на площадку продавцы могут, например, обеспечить присутствие в ассортименте тех брендов, официальные поставки которых стали невозможными.

Представитель «Л’Этуаль» не стал комментировать вопрос о допуске товаров параллельного импорта. По правилам платформы каждый потенциальный продавец должен представить документы, подтверждающие использование товарного знака конкретной организацией и охрану торгового знака на территории России.

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