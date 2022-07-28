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«Л'Этуаль» создала собственную IT-компанию

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Российская сеть по продаже косметики и парфюмерии «Л'Этуаль» зарегистрировала собственную IT-компанию «ЛетуТех». Она займется разработкой и поддержкой цифровых сервисов, в том числе и техподдержкой марткеплейса. Об этом RB рассказали в пресс-службе компании.

«Л'Этуаль» создала собственную IT-компанию

Сейчас «ЛетуТех» должна будет обеспечить растущие технологические потребности бизнеса новыми сервисами, которые обладают конкурентным преимуществом.

В первый год работы подразделение создаст новую сервисную архитектуру, которая позволит минимизировать зависимость от иностранного ПО. 

Разработки компании внедрят во все направления бизнеса: ecom, розничная сеть, логистика, финансы, маркетинг. Особое внимание уделят развитию HR-бренда «ЛетуТех».

В IT-подразделении уже работают свыше 500 сотрудников, компания дальше намерена привлекать новых специалистов для развития ecom и ритейл-индустрии.

Фото на обложке: «Л‘Этуаль»

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