Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Компания из Китая создала «клон» iPhone 14 Pro Max стоимостью 9 тысяч рублей

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Компания из Китая LeTV выпустила «клон» самой дорогой модели смартфонов Apple — iPhone 14 Pro Max, сообщает My Drivers. При этом стоимость S1 Pro составляет всего 899 юаней, то есть около 9 тыс. рублей по текущему курсу.

Компания из Китая создала «клон» iPhone 14 Pro Max стоимостью 9 тысяч рублей

Обратная сторона корпуса телефона оснащена характерным блоком камеры с тремя датчиками. При этом в съемке задействован лишь один сенсор 13 Мп, остальные являются частью дизайна.

Кроме того, китайские разработчики скопировали Dynamic Island — характерный для iPhone 14 Pro Max элемент. Это рабочая зона, куда выводится информация о подключении наушников, состояние батареи, а также виджет проигрывателя музыки.

S1 Pro оснащен LCD-дисплеем в 6,5 дюймов с разрешением HD+. Смартфон также имеет фронтальную камеру в 5 мегапикселей, в которую добавили функцию распознавания лица собственника телефона. Оперативная память устройства — 8 Гб, встроенная — 128 Гб.

В КНР телефон стоит 899 юаней, это примерно 9 тыс. рублей.

Фото на обложке: Tiko Aramyan / Shutterstock

RB.RU готовит большое обновление — и мы хотим учесть пожелания и интересы вас, наших читателей. Если вы готовы поделиться своим мнением об RB.RU, переходите по ссылке, чтобы заполнить короткую анкету.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Аналитики назвали три самых продаваемых в России китайских бренда автомобилей
  2. 2 Поворот на Восток: как российскому бизнесу найти возможности в Китае
  3. 3 Гонконг: врата в Азию для стартапов
  4. 4 Особенности работы с Китаем: на что обратить внимание, чтобы бизнес-партнерство складывалось благополучно?
  5. 5 Изоляция по-китайски: что делать бизнесу, чтобы решить проблемы логистического кризиса
ArtTech — карта разработчиков арт-технологий
Все игроки российского рынка технологий для искусства
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

13 января 2023

5G полигон на базе Боткинской больницы

15 января 2023

Багхантинг от Sber

15 января 2023

Академия Инноваторов

Все ВОЗМОЖНОСТИ