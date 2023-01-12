Компания из Китая создала «клон» iPhone 14 Pro Max стоимостью 9 тысяч рублей

Компания из Китая LeTV выпустила «клон» самой дорогой модели смартфонов Apple — iPhone 14 Pro Max, сообщает My Drivers. При этом стоимость S1 Pro составляет всего 899 юаней, то есть около 9 тыс. рублей по текущему курсу.
Обратная сторона корпуса телефона оснащена характерным блоком камеры с тремя датчиками. При этом в съемке задействован лишь один сенсор 13 Мп, остальные являются частью дизайна.
Кроме того, китайские разработчики скопировали Dynamic Island — характерный для iPhone 14 Pro Max элемент. Это рабочая зона, куда выводится информация о подключении наушников, состояние батареи, а также виджет проигрывателя музыки.
S1 Pro оснащен LCD-дисплеем в 6,5 дюймов с разрешением HD+. Смартфон также имеет фронтальную камеру в 5 мегапикселей, в которую добавили функцию распознавания лица собственника телефона. Оперативная память устройства — 8 Гб, встроенная — 128 Гб.
В КНР телефон стоит 899 юаней, это примерно 9 тыс. рублей.
Фото на обложке: Tiko Aramyan /
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