Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Девелопер Level Group откроет гастромаркеты в жилых домах

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Девелоперская компания Level Group запускает проект по открытию гастромаркетов в жилых комплексах. Об этом Rusbase рассказали представители компании. 

Девелопер Level Group откроет гастромаркеты в жилых домах

Первый гастромаркет появится в комплексе бизнес-класса «Level Причальный», который девелопер планирует построить в районе Хорошево-Мневники.  

Площадь гастромаркета на территории комплекса «Level Причальный» составит 875 кв. м.  Проект будет сочетать ресторанные концепции с авторской кухней и продажу продуктов с прилавка. 80% корнеров займут кафе и рестораны, 20% — фермерская торговля. В ближайшее время Level Group назовет имя оператора, который будет управлять гастромаркетом. 

Девелопер планирует запустить в комплексе «Level Причальный» еще один пилотный проект — лайфворкинг. Это коворкинг для жителей дома. Площадь лайфворкинга составит 500 кв.м. За счет арендаторов коворкинга Level Group планирует повысить загрузку гастромаркета.  

По данным консалтинговой компании JLL, до пандемии в Москве работали около 40 гастромаркетов. Семь из них пока не вернулись к работе, либо окончательно закрылись.

Фото: Josep Suria / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

28 июля 2020

StartUp: Land Industrial

31 июля 2020

Cartier Women’s Initiative

31 июля 2020

Пилотирование проектов с "МегаФон"

Все ВОЗМОЖНОСТИ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма