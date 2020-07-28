Девелопер Level Group откроет гастромаркеты в жилых домах

Первый гастромаркет появится в комплексе бизнес-класса «Level Причальный», который девелопер планирует построить в районе Хорошево-Мневники.

Площадь гастромаркета на территории комплекса «Level Причальный» составит 875 кв. м. Проект будет сочетать ресторанные концепции с авторской кухней и продажу продуктов с прилавка. 80% корнеров займут кафе и рестораны, 20% — фермерская торговля. В ближайшее время Level Group назовет имя оператора, который будет управлять гастромаркетом.

Девелопер планирует запустить в комплексе «Level Причальный» еще один пилотный проект — лайфворкинг. Это коворкинг для жителей дома. Площадь лайфворкинга составит 500 кв.м. За счет арендаторов коворкинга Level Group планирует повысить загрузку гастромаркета.

По данным консалтинговой компании JLL, до пандемии в Москве работали около 40 гастромаркетов. Семь из них пока не вернулись к работе, либо окончательно закрылись.