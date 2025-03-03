Сервис бронирования туров Level.Travel провел ребрендинг. В основе новой айдентики — изменения рынка и потребительских предпочтений последних лет, рассказали RB.RU в пресс-службе компании. Логотипом Level.Travel стала чайка, которая символизирует свободу и путешествия, отметили там.

В дизайне стали преобладать яркие цвета и динамичные элементы, они «делают коммуникацию с клиентами еще понятнее и доступнее», пояснили в пресс-службе. В стратегии нового бренда теперь главенствует принцип «главное видно сразу»: в текстах сервиса стало меньше воды, но больше полезной и качественной информации, добавили в компании.

В Level.Travel заявили, что новый дизайн стал «отражением глубинных изменений в индустрии и внутри компании». «Чек в турах стал заметно выше, требования пользователей продолжают расти, а значит сервис должен выходить на новый уровень», — рассказал сооснователь и директор по маркетингу сервиса Евгений Гинзбург.





Новый дизайн Level.Travel, фото: пресс-служба сервиса





Level.Travel создан в 2011 году, сервис продает туры и позволяет бронировать отели. В 2024 году выручка ООО «Левел Тревел» выросла на 87%, с 477 млн рублей до 890 млн рублей год к году, а чистая прибыль — снизилась на 18%, с 79 млн рублей до 65 млн рублей.

Фото на обложке: пресс-служба Level.Travel