Созданный россиянами стартап Level Up Basket по развитию сообщества для баскетболистов привлек $350 тысяч

Американский стартап с российскими корнями Level Up Basket по развитию сообщества для баскетболистов привлек $350 тыс. инвестиций от фондов Flyer One Ventures и Quantum A. Средства будут направлены на расширение команды, усиление продаж в Нью-Йорке и совершенствование продукта.

Level Up Basket — это мобильное приложение, которое объединяет баскетбольных игроков и тренеров в сообщество и предоставляет возможности для профессионального развития.

Как пояснили в компании, Level Up Basket удовлетворяет потребности всех членов баскетбольного сообщества:

Игроки получают доступ к сообществу, где они могут делиться результатами, развивать навыки, отслеживать прогресс и поддерживать других;

Тренеры также получают глубокую интеграцию с сообществом - их уровень подтверждается прогрессом игроков, и это становится мощным имиджевым инструментом;

Скауты получают доступ к баскетбольным талантам - они могут собирать данные о миллионах проверенных пользователей: кто бегает быстрее, кто выше прыгает, откуда игрок, и другую информацию;

Лиги могут показывать свои результаты сообществу и увеличивать базу фанатов;

Родители игроков, подписавшись на приложение, смогут отслеживать результаты своих детей и видеть эффективность тренировок.

Данные вводятся тренером или игроком самостоятельно, однако только информация от тренера считается проверенной и участвует в рейтингах лидеров. По словам основателей, в будущем приложение сможет поддерживать любой трекер или лигу через API, чтобы увеличить объем собираемых данных.

Level Up Basket основали Антон Зимин и Евгений Лисовский, которые сами увлекаются баскетболом. Лисовский занимал должность директора по маркетингу в Litres.ru, а в 2016 году стал гендиректором Maps.Me. Основатели решили оцифровать тренировочный процесс детей в баскетбольных клубах, чтобы повысить вовлеченность в спорт и дать возможность тренерам отслеживать прогресс своих учеников.

В марте 2020 года они разработали первый кликабельный прототип приложения Level Up Basket, вложив поровну собственные средства. Основатели решили сразу выйти на рынок США и в 2021 году начали разрабатывать полноценный продукт. С продуктом, удовлетворяющим потребности США, как самого развитого рынка баскетбола, можно будет выходить в любую другую страну мира, пояснили в компании.

Сейчас над разработкой продукта работает команда из 5 сотрудников. Планируется протестировать модель В2В и работать с клубами в США, собрать отзывы тренеров, игроков и родителей, а затем масштабировать проект и вывести его на рынок Китая, где в баскетбол играют 300 млн человек. Чтобы реализовать планы, основатели Level Up Basket рассчитывают до конца года привлечь $1 млн.

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