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Бывший совладелец Merlion Борис Левин создал компанию для оказания услуг по информбезопасности

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Бывший совладелец IT-компании Merlion Борис Левин учредил ООО «Безопасность и право». Компания будет оказывать услуги по информационной безопасности. Также она будет  сотрудничать с Searchinform и InfoWatch.

Бывший совладелец Merlion Борис Левин создал компанию для оказания услуг по информбезопасности

Для совместной работы организуют группу специалистов, которые займутся услугами антифишинга, блокировок доменов, предотвращением утечек и др., сообщил «Коммерсантъ».

Инвестиции не раскрываются, но компания будет оказывать услуги для ритейла, промышленности, финансовых организаций и других секторов.

В Searchinform и InfoWatch подтвердили, что срежи их клиентов спрос на услуги информбезопасности вырос на фоне массовых утечек данных в 2022 году.

При этом эксперты предположили, что новый проект привлечет скорее малый и средний бизнес, который не может позволить себе услуги крупных вендоров на фоне роста стоимости.

Фото на обложке: Unsplash

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