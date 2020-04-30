Lexus поддержит российский малый бизнес

Lexus поддержит предпринимателей, зарегистрированных на платформе SupportLocal, а также обеспечит дополнительное информационное сопровождение самого проекта. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе автопроизводителя.

SupportLocal — некоммерческий проект Александра Сысоева, основателя Российского ресторанного фестиваля и медиа «СысоевFM». Платформа предоставляет полезную информацию о различных бизнесах и позволяет получить заказы от клиентов, желающих помочь любимой компании.

Предприниматели подают заявку на сайте, а затем их заведение размещают на карте SupportLocal. Среди участников проекта бары, рестораны, отели, кафе, фитнес-центры и так далее.

Lexus приобретет сертификаты у участников SupportLocal и разыграет их среди своих подписчиков в соцсетях. Также автопроизводитель будет знакомить подписчиков с участниками проекта.

Фото: Jo Galvao / Shutterstock