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Lexus поддержит российский малый бизнес

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Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

Lexus поддержит предпринимателей, зарегистрированных на платформе SupportLocal, а также обеспечит дополнительное информационное сопровождение самого проекта. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе автопроизводителя.

Lexus поддержит российский малый бизнес

SupportLocal — некоммерческий проект Александра Сысоева, основателя Российского ресторанного фестиваля и медиа «СысоевFM». Платформа предоставляет полезную информацию о различных бизнесах и позволяет получить заказы от клиентов, желающих помочь любимой компании.

Предприниматели подают заявку на сайте, а затем их заведение размещают на карте SupportLocal. Среди участников проекта бары, рестораны, отели, кафе, фитнес-центры и так далее.

Lexus приобретет сертификаты у участников SupportLocal и разыграет их среди своих подписчиков в соцсетях. Также автопроизводитель будет знакомить подписчиков с участниками проекта.

Фото: Jo Galvao / Shutterstock

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30 апреля 2020

Open Innovation Program

30 апреля 2020

Бизнес-инкубатор Elnite

30 апреля 2020

E-com Success

30 апреля 2020

Инносоциум

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