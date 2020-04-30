Lexus поддержит российский малый бизнес
Lexus поддержит предпринимателей, зарегистрированных на платформе SupportLocal, а также обеспечит дополнительное информационное сопровождение самого проекта. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе автопроизводителя.
SupportLocal — некоммерческий проект Александра Сысоева, основателя Российского ресторанного фестиваля и медиа «СысоевFM». Платформа предоставляет полезную информацию о различных бизнесах и позволяет получить заказы от клиентов, желающих помочь любимой компании.
Предприниматели подают заявку на сайте, а затем их заведение размещают на карте SupportLocal. Среди участников проекта бары, рестораны, отели, кафе, фитнес-центры и так далее.
Lexus приобретет сертификаты у участников SupportLocal и разыграет их среди своих подписчиков в соцсетях. Также автопроизводитель будет знакомить подписчиков с участниками проекта.
Фото: Jo Galvao / Shutterstock
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