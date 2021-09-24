Южнокорейская компания LG инвестировала в израильский стартап по автомобильной кибербезопасности Cybellum. Сделка будет состоять из нескольких частей.

Сначала компания купит 64% Cybellum за $140 млн, к концу этого года еще часть акций за $20 млн, сообщил TechCrunch.

LG не раскрыла дату покупки оставшихся акций, но добавила, что это произойдет после того, как утвердят окончательную оценку и сумму вложений. Если оценка компании не изменится, то совокупная сумма сделки составит $240 млн.

Схема Cybellum позволяет оценивать безопасность всех компонентов «двойника» реального автомобиля. Она помогает быстро находить уязвимости, чтобы предотвращать кибератаки без нагрузок на настоящую машину.

Cybellum основали в 2016 году выпускники Армии обороны Израиля по кибербезопасности Слава Бронфман и Майкл Энгстлер. Разработками стартапа пользуются Jaguar Land Rover, Nissan и другие.

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Фото: MOZCO Mateusz Szymanski / Shutterstock