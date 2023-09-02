LG и Samsung объявили о коллаборации — вскоре «умные дома» компаний будут интегрированы

На технической выставке IFA в Берлине LG и Samsung объявили о коллаборации: компании сообщили, что до конца 2024 года проведут интеграцию приложений для «умного дома», то есть пользователи смогут управлять бытовой техникой и телевизорами LG с помощью приложения Samsung — и наоборот.

«Приложение LG ThinQ сможет сообщить вам, когда вы оставили дверцу вашего смарт-холодильника Samsung Family Hub открытой, а приложение Samsung SmartThings сможет перевести стиральную машину LG в деликатный режим», — так описывает результат будущего сотрудничества The Verge.

Возможность такой интеграции — результат работы Home Connectivity Alliance (HCA), отраслевой коалиции, созданной в конце 2021 года (Samsung была одним из членов-основателей). Миссия HCA — межбрендовая интеграция устройств для управления крупной бытовой техники.

HCA использует межоблачные коммуникации, чтобы любое устройство, подключенное к Wi-Fi, могло взаимодействовать с другим — от стиральных машин, сушилок, холодильников и духовок до роботов-пылесосов, телевизоров и систем кондиционирования.

В теории в будущем у пользователей должны появиться инструменты единого управления бытовой техникой все 15 брендов, входящих в HCA. Пока же совместный проект запустят в четвертом квартале грядущего года конкретно Samsung и LG и только в восьми странах: Корее, США, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Испании и Турции.

Ключевым преимуществом такой совместимости — помимо удобства — станет экономия энергии. Если все приборы в вашем доме смогут передавать данные в одно приложение, независимо от производителя, будет проще следить за потреблением энергии и внедрять энергосберегающие функции.

Из всех прочих членов HCA к внедрении совместимости готова еще корпорация Vestel. Меж тем, некоторые крупные бренды — Bosch & Thermador, Whirlpool и др. — вообще не входят в коалицию.

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