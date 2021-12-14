LG создала способный работать три часа без подзарядки ЖК-телевизор на подставке

LG создала 27-дюймовый телевизор LG StanbyME на подставке и со встроенным аккумулятором. Выход нового устройства ожидается в начале 2022 года.
Телевизор способен работать автономно около трех часов. Подставка, на которую он установлен, вращается, наклоняется под уголом и регулируется по высоте, сообщило издание The Verge.
Устройство с ЖК-экраном можно снять с подставки и установить в более удобном месте или положить к себе на колени. Задняя панель у телевизора тканевая.
Устройство LG поддерживает потоковое видео с помощью приложений Netflix, Amazon Prime Video и YouTube, у него есть USB и HDMI и возможность работы по NFC.
LG также анонсировала выход OLED-телевизора Objet , который можно не вешать на стену, а прислонять к ней. В телевизор встроена звуковая система на 80 Вт.
Оба телевизора будут представлены в линейке LG Lifestyle на выставке CES 2022. В продаже устройства можно ожидать в ближайшие месяцы.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото: LG
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Девять кейсов социального предпринимательства из Южной Кореи, которые вас удивят
- 2 Однорукие роботы и прозрачные телевизоры: чем запомнится CES 2021
- 3 Apple Pay, Android Pay, LG Pay, Samsung Pay – какой ещё Pay тебе нужен
- 4 Эти технологии сведут ритейлеров с ума
- 5 «Подслушивает ли умная колонка? Все может быть». Михаил Бурцев — о голосовых помощниках и будущем разговорного ИИ
ВОЗМОЖНОСТИ
14 декабря 2021
15 декабря 2021
15 декабря 2021
15 декабря 2021
16 декабря 2021