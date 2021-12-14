LG создала способный работать три часа без подзарядки ЖК-телевизор на подставке

LG создала 27-дюймовый телевизор LG StanbyME на подставке и со встроенным аккумулятором. Выход нового устройства ожидается в начале 2022 года.

Телевизор способен работать автономно около трех часов. Подставка, на которую он установлен, вращается, наклоняется под уголом и регулируется по высоте, сообщило издание The Verge.

Устройство с ЖК-экраном можно снять с подставки и установить в более удобном месте или положить к себе на колени. Задняя панель у телевизора тканевая.

Устройство LG поддерживает потоковое видео с помощью приложений Netflix, Amazon Prime Video и YouTube, у него есть USB и HDMI и возможность работы по NFC.

LG также анонсировала выход OLED-телевизора Objet , который можно не вешать на стену, а прислонять к ней. В телевизор встроена звуковая система на 80 Вт.

Оба телевизора будут представлены в линейке LG Lifestyle на выставке CES 2022. В продаже устройства можно ожидать в ближайшие месяцы.

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Фото: LG